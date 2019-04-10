شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من 4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية عن أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت بنحو 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.8 مليون برميل.



وعلاوةً على ذلك، أفاد المعهد الأمريكي أن مخزونات البنزين هبطت بحوالي 7.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاضها بحوالي 1.9 مليون برميل.



وتراجعت مخزونات المقطرات بحوالي 2.4 مليون برميل خلال نفس الفترة مقارنة بتوقعات بانخفاضها بـ1.5 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من جانب إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.