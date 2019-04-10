شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد تهديدات "ترامب" التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم عقب تهديد الرئيس "دونالد ترامب" باستهداف العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ضغوط على قطاع الطاقة نتيجة تراجع أسعار النفط، وذلك قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وهدد "ترامب" بفرض رسوم على سلع بقيمة 11 مليار دولار يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي للسوق الأمريكي.



يأتي ذلك مع استمرار المفاوضات التجارية مع الصين دون التوصل بعد إلى اتفاق يرفع الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على واردات البلدين.



وفي سوق النفط، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغلق عند 63.98 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 0.7% ملقاً عند 70.61 دولار للبرميل، وبلغ اعلى سعر في الجلسة عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 70.3 دولار.



وتترقب الأسواق غداً صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة أبعاد قراره في الشهر الماضي بتثبيت الفائدة والإشارة إلى عدم رفعها خلال العام الجاري.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 26150 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26246 نقطة وأقل مستوى عند 26103 نقاط.



وتراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 2878 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2886 نقطة وأقل مستوى عند 2873 نقطة.



أما "ناسداك"، فقد تراجع بنسبة 0.5% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 7909 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 7945 نقطة، وأقل مستوى عند 7895 نقطة