شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض بعد قرار صيني بشأن العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الريبل خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع غالبية العملات الرقمية، وذلك بعد إعلان الصين قرار سلبي بشأن هذا السوق.



وكشفت بكين عن أنها تنوي حظر تعدين العملات الرقمية بسبب استهلاكها كميات كبيرة من الطاقة وذكرت جهات تنظيمية أن هذه الأنشطة التعدينية تهدر الموارد بشكل خطير كما انها تسفر عن تلوث الهواء.



هذا، وتسعى الحكوة الصينية إلى مراقبة ردود الفعل أولا على هذا القرار عند تنفيذه ربما بحلول السابع من مايو/أيار القادم.

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يأتي ذلك بعد انتشار أعمال تعدين العملات الرقمية في الصين قبل عامي حيث كانت موطناً لما يقرب من 70% من تعدين "بتكوين" وحدها.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 0.35 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.36 دولار وأقل سعر عند 0.35 دولار.



وتراجعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 0.4% إلى 5242 دولارا، وسجلت أعلى سعر خلال تعاملات اليوم عند 5319.9 دولار وأقل سعر عند 5152.9 دولار.