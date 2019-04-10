الارشيف / الاقتصاد

الريبل تنخفض بعد قرار صيني بشأن العملات الرقمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض بعد قرار صيني بشأن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الريبل خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع غالبية العملات الرقمية، وذلك بعد إعلان الصين قرار سلبي بشأن هذا السوق.


وكشفت بكين عن أنها تنوي حظر تعدين العملات الرقمية بسبب استهلاكها كميات كبيرة من الطاقة وذكرت جهات تنظيمية أن هذه الأنشطة التعدينية تهدر الموارد بشكل خطير كما انها تسفر عن تلوث الهواء.


هذا، وتسعى الحكوة الصينية إلى مراقبة ردود الفعل أولا على هذا القرار عند تنفيذه ربما بحلول السابع من مايو/أيار القادم.

Advertisements


يأتي ذلك بعد انتشار أعمال تعدين العملات الرقمية في الصين قبل عامي حيث كانت موطناً لما يقرب من 70% من تعدين "بتكوين" وحدها.


 وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 0.35 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.36 دولار وأقل سعر عند 0.35 دولار.


وتراجعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 0.4% إلى 5242 دولارا، وسجلت أعلى سعر خلال تعاملات اليوم عند 5319.9 دولار وأقل سعر عند 5152.9 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريبل تنخفض بعد قرار صيني بشأن العملات الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا