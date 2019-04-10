شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار سلبي بالتزامن مع تقليص الدولار لخسائره والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب سلبياً في ختام تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بعد أن قلص خسائرها السابقة.



يأتي ذلك مع ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر غداً لمعرفة ما جرى في ذلك الاجتماع الذي أسفر عن تثبيت معدل الفائدة عند 2.50% دون تغيير والتلميح إغلى عدم رفعها هذا العام نتيجة التقلبات في الأسواق المالية والنزاع التجاري و"بريكست".

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وتلقت المعادن النفيسة دعماً في وقت سابق اليوم بوصفها ملاذات آمنة بعد تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لدول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صادراتها للولايات المتحدة بسبب دعمها "إيرباص" على حساب "بوينج".



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 جرينتش عند 97.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بأقل من 0.1% وأغلقت عند 15.211 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.31 دولار وأقل سعر عند 15.18 دولار.