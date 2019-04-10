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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع استمرار محادثات "ماي" مع زعماء الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم مع عقد رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" محادثات مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".
وتحدثت وكالات أنباء عن أن "ميركل" عرضت خطة تتعلق بمرونة الحدود الأيرلندية لخمس سنوات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونجحت "ماي" في إقناع البرلمان البريطاني بضرورة طلب تأجيل "بريكست" حتى الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل لمناقشة التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
على صعيد آخر، تترقب الأسواق تأثير التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يثير جبهة نزاع تجارية جديدة.
وخلال التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 1.3033 وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3121 وأقل سعر عند 1.303.
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