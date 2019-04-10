شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع قرب أعلى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي غداً.



وأقبل المستثمرون على المعدن النفيس كملاذ آمن بعد تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية على واردات واشنطن من سلع الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار.



ولم يتمخض عن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أي نتائج ملموسة حيث تستمر هذا الأسبوع عبر الفيديو كونفرنس.

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ولم يحدد الرئيس "ترامب" بعد تفاصيل وموعد قمته المرتقبة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وهي قمة يتوقع المحللون أن تشهد إبرام اتفاق تجاري.



واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش عند 97.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% وأغلقت عند 1308.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1310.4 دولار وأقل سعر عند 1300.6 دولار.