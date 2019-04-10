شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم، وذلك رغم تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وقبيل قرار البنك المركزي الأوروبي غدا.



وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد هدد بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار بسبب ما وصفه بممارسات تجارية غير عادلة.



ويرجع هذا التهديد إلى أن "ترامب" يرى أن منح الاتحاد الأوروبي دعماً مالية لـ"إيرباص" يصر بالميزان التنافسي مع "بوينج" الأمريكية.

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من ناحية أخرى، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الإعلان غدا عن قراره بخصوص معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن البنك سيبقي على الفائدة عند صفر دون تغيير.



هذا، وتتجه أنظار الأسواق بعد القرار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "ماريو دراجي" لمعرفة تلميحاته بشأن السياسة النقدية والمستجدات في منطقة اليورو.



وعلى صعيد التداولات، استقر اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش عند 1.1264، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.1286 وأقل سعر عند 1.1256.