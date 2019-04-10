شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي ينخفض لكنه لا يزال أعلى 64 دولار للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط اليوم مع استمرار العمليات العسكرية في مدينة "طرابلس" الليبية وترقب الأسواق لمدى تأثيرها على تدفق إمدادات الخام، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية غدا.



وتراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الر ئيسية) بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة، في حين ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.

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ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" رفض موسكو لأي زيادة خارج السيطرة في أسعار النفط مشدداً على التعاون مع "أوبك".



وخلال التعاملات، انخفض سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:16 بنسبة 0.5% إلى 64.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.3% إلى 70.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 70.3 دولار.