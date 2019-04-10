شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع بشكل طفيف مع عودة التوترات التجارية إلى دائرة الضوء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي بشكل طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية بفعل عودة التوترات التجارية بين اقتصادات رئيسية حول العالم لاسيما بعد تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وفي خضم المفاوضات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، لم يتم الإعلان بعد عن أي اتفاق تجاري أو نتائج ملموسة يعول عليها المستثمرون.

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وزادت الأمور سوءاً بعد تهديد الرئيس الأمريكي "ترامب" للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من سلع التكتل الموحد بقيمة 11 مليار دولار، وذلك بفعل ما رآه من مساعدة بروكسل لـ"إيرباص" وإعطائها ميزات تنافسية على حساب "بوينج" الأمريكية.



وفي سياق منفصل، سوف يكشف الاحتياطي الاتحادي غدا عن محضر اجتماعه الذي عقد في الشهر الماضي وأسفر عن تثبيت الفائدة والتلميح إلى عدم رفعها خلال 2019.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:33 جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7506 وسجل أعلى سعر عند 0.7532 وأقل سعر عند 0.7498.