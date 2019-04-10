شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض بعد تهديدات "ترامب" للاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم متأثرةً باحتدام التوترات التجارية حول العالم وفتح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جبهة أخرى مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع عدم التوصل إلى اتفاق بعد مع الصين.



ونقلت وسائل إعلام عالمية اليوم عن "ترامب" تهديده بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من سلع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار.

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وأشار "ترامب" إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً مالياً لشركة "إيرباص" المصنعة للطائرات، وهو ما يمنحها ميزات تنافسية أفضل على حساب "بوينج" الأمريكية.



وسوف يصدر غداً محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي وتنتظر الأسواق إشارات تتعلق بالتوجهات القادمة للسياسة النقدية.



وخلال التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 26182 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 7942 نقطة، فيما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 2883 نقطة.