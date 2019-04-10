شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مع استمرار تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مدعومةً بهدوء الضغوط الواردة من الدولار الذي انخفض أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من احتدام التوترات التجارية حول العالم.



وفي ضوء استمرار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لجولات متعددة ما بين واشنطن وبكين، لم يتم الإعلان بعد عن التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي يُنهي الرسوم الجمركية المفروضة على واردات البلدين.



ونقلت وكالات أنباء عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هدد بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من سلع وبضائع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار.

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يأتي ذلك في إطار استمرار الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركة "إيرباص" لمنحها ميزات تنافسية أعلى على حساب "بوينج" الأمريكية.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.9، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:01 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2.93 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.96 دولار وأقل سعر عند 2.92 دولار.