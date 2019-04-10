شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للتراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها لأعلى مستوى فى خمسة أشهر فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، يأتي هذا التراجع مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، وقبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 13:22بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 64.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.38$،وسجل أعلى مستوي 64.77$ الأعلى منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ،وأدنى مستوي 64.01$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 70.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 71.11$ ،وسجل أعلى مستوي 71.33$ الأعلى منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 70.60$.

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حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.9% ، وصعدت عقود برنت بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع انحسار مخاوف تخمة المعروض فى السوق.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوى فى خمسة أشهر مع تصاعد المخاوف فى السوق حيال توقف إمدادات النفط من ليبيا مع اشتعال الصراع المسلح على الحكم بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا فى طرابلس وقوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر والتي تسيطر على الحكم فى شرق البلاد.

وتضخ ليبيا حوالي 1.1 مليون برميل يوميا ما يزيد قليلا عن 1% من الإنتاج العالمي ، وانخفض إنتاج البلاد بشدة بعد ثورة فبراير 2011 ضد معمر القذافي.