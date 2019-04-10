شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع بفعل عمليات تصحيح مع توقف صعود البتكوين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء على وشك تكبد أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بالإضافة إلى توقف صعود البتكوين والذي قاد موجة الانتعاش الأخيرة فى السوق الرقمية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:22 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 178.18$ بانخفاض قدره 2.53$ بنسبة 1.4%،حيث سعر الافتتاح عند 180.71$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 180.84$ ،وأدنى سعر عند 174.19$.

حقق الايثريوم يوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 187.26$ لكل وحدة ايثريوم ، مع استمرار صعود معظم العملات الكبرى فى السوق الرقمية.

ونجح الايثريوم فى إضافة ارتفاع بنسبة 24% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 4.5 مليار$ إلى إجمالي 178.5مليار$ ، مع نزول معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وسجلت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية بالأمس مستوي 186 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

يأتي التراجع الحالي فى أسعار ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى توقف صعود البتكوين والذي قاد موجة الانتعاش الأخيرة فى السوق الرقمية.

يأتي هذا فى الوقت الذي تريد فيه الحكومة الصينية حظر أنشطة تعدين البتكوين وفقا لمسودة قائمة الصناعات التي قدمتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الاثنين.

وتعد الصين أكبر سوق فى العالم لمعدات تعدين العملات المشفرة على الرغم من أن هذه الأنشطة خارجة عن القانون فى البلاد ،وفى حال إقرار هذا الأمر يستمر الموقف السلبي للسلطات الحكومية تجاه الأصول الرقمية والأنشطة ذات الصلة.