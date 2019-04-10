شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين ينزل من أعلى مستوى فى 5 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال خمسة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الأسعار حتى الآن فوق الحاجز النفسي عند 5,000$ لكل وحدة بتكوين ، فى علامة إيجابية على استمرار السوق الصاعد لتعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول5,193$ بانخفاض قدره 95$ بنسبة 1.8%،حيث سعر الافتتاح عند 5,288$،وسجلت أعلى مستوي عند 5,289$ ، وأدنى سعر عند 5,141$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 5,347$ لكل وحدة بتكوين ، مع استمرار الطلب القوي على أكبر عملة رقمية فى العالم.

وحقق "البتكوين" ارتفاعا بحوالي 27% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ شباط/فبراير 2018 ، مع دخول طلب كبير على العملة حرك الأسعار على نطاق واسع.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 4 مليار$ إلى إجمالي 179مليار$ ، مع نزول معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

Advertisements

وسجلت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية بالأمس مستوي 186 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

توقع بعض المحللين فى وكالة "بلومبرغ" بعد الحركة الصعودية الأخيرة حدوث مستويات تشبع شرائي فى الوقت الحالي ستؤدي إلى حدوث انكماش فى الأسعار لعدة أسابيع.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تريد الحكومة الصينية حظر أنشطة تعدين البتكوين وفقا لمسودة قائمة الصناعات التي قدمتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الاثنين.

تسعي الوكالة للحصول على رأي عام حول الصناعات التي ترغب فى الترويج لها أو تقييدها أو إزالتها منذ عام 2011 ،وتتلقي الوكالة التعليقات حتى يوم السابع من أيار/مايو القادم.

وتعد الصين أكبر سوق فى العالم لمعدات تعدين العملات المشفرة على الرغم من أن هذه الأنشطة خارجة عن القانون فى البلاد.

وعلى الرغم من قائمة الوكالة الصينية نفسها لا تحتوي على تاريخ مستهدف أو خطة معينة للتخلص من تعدين العملة المشفرة ، غير أنها تعكس الموقف السلبي للسلطات الحكومية تجاه الأصول الرقمية والأنشطة ذات الصلة.