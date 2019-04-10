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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع توالي البيانات الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي تدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعليق رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 96.46نقطة الأدنى منذ 28 آذار/مارس ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.65 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.67 نقطة.
فقد المؤشر يوم الاثنين نسبة 0.35% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعد بيانات أظهرت انكماش طلبات المصانع الأمريكية خلال شباط/فبراير.
ومع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ، يكون قرار صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي بتعليق رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام أكثر منطقية ، وفى حال استمرار التراجع الاقتصادي ، قد يتجه المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.
تشح اليوم البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة عن ساحة الأسواق المالية ، بينما ينتظر المستثمرين غدا بيانات التضخم الرئيسية خلال آذار/مارس.
وينتظر المستثمرين أيضا غدا الأربعاء محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية خلال هذا العام.
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