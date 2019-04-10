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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بدعم تراجع الدولار وصعود النحاس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي ، وصعود أسعار النحاس بالسوق العالمي.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.2% حتى الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.27$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.24$،وسجلت الأعلى عند 15.28$ ، والأدنى عند 15.20$.
حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 15.29$ للأوقية.
تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.46 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.
يأتي هبوط الدولار الأمريكي مع توالي صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة ، والتي تعزز من فرص قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بتعليق زيادة معدلات الفائدة خلال العام الجاري.
ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 0.9% ، لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ، لتقود صعود معظم أسعار المعادن الصناعية ، استنادا على آمال بشأن الطلب فى الصين "أ كبر مستهلك للمعادن فى العالم" خاصة مع اقتراب الحكومة الصينية من التوصل لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة.
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