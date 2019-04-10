شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,301.83$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,297.43$،وسجلت أعلى مستوي 1,302.93$ ، وأدنى مستوي 1,296.61$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,303.70$للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.46 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، وهو ما يصب فى صالح أسعار الذهب.

يأتي استمرار نزول مستويات الدولار حاليا مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ، والتي تدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعليق رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.18 طن متري ،فى سادس انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 760.49 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018.