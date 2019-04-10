شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب محدودة للأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية بعد تهديد أمريكي بفرض تعريفات على الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لكن تظل المكاسب محدودة بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على قائمة من منتجات الأوروبية ، انتقاما من دعم الاتحاد الأوروبي لشركة "إيرباص".

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد أداء ضعيف لقطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بصورة محدودة بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى مناطق متباينة.

اقترح الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" قائمة من المنتجات الأوروبية التي يتعين عليها فرض رسوم جمركية كانتقام من دعم الاتحاد الأوروبي لصانع الطائرات العملاق " إيرباص".

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تفكر الحكومة الأمريكية فى فرض رسوم على منتجات أوروبية بحوالي 11 مليار$ منها قطاع غيار الطائرات والنبيذ ،يأتي هذا التفكير للرد على دعم الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص.

يأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد فترة وجيزة من الحكم الصادر من منظمة التجارة العالمية بأن الولايات المتحدة كانت مذنبة بدعم غير قانوني فى إنتاج طائرات بوينج.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.1% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.1% ، وفى ألمانيا أضاف نسبة 0.1% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1%.