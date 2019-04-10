شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب فوق مستوى 1.1235، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية المنتظرة تبدأ عند 1.1350 وتمتد إلى 1.1443 في حال تم اختراق المستوى السابق، بينما سيبقى الارتفاع المقترح قائماً ما لم يتم كسر مستويات 1.1235 ثم 1.1180 والثبات دونها.

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