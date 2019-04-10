شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل – 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة 239.69 ، جاء انخفاض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.36 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 239.69 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 249.25 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه