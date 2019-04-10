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ميكرون يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 09-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض طفيف في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 43.99 ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -0.42 نقطة .

 

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 43.99 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 49.85 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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