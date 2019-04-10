شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 12.58 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 1845.00 .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 1845.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 2026.52 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد