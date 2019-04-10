والت ديزني يجني أرباحه – تحليل – 09-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.03% بما يعادل -0.04 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 113.16 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 119.69 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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