شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الداش كوين بالتحرك في مسار جانبي ولا يزال مستقراً فوق مستوى 129.60، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 146.95 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 129.60 لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 125.00 والمقاومة 150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد