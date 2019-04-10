شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 09-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر اللايتكوين هدفنا الأول المنتظر عند 84.65 ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ونرجح استمرار الميل الهابط لكسر المستوى المذكور واختبار مستوى 79.95 كمحطة تالية، ليبقى الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 90.45 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 92.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط