شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج 490 إلى 520 ألف أوقية ذهب بمنجم السكرى خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن آخر إحصائيات إنتاج الذهب لعام 2019 بلغت ما بين 490 إلى 520 ألف أوقية ذهب.
وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".
ويعمل فى مصر شركتين لإنتاج الذهب، وهما الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، و"ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج 490 إلى 520 ألف أوقية ذهب بمنجم السكرى خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.