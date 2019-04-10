شكرا لقرائتكم خبر عن 230 مليار ريال قروض من الصناديق الحكومية المتخصصة في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

بلغت قيمة القروض القائمة الممنوحة من مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية الأربع، والمتمثلة في صندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التنمية الاجتماعية، أكثر من230.7 مليار ريال خلال 2018 متراجعاً بنسبة 2.6% عن العام الذي يسبقه 2017 والذي بلغت قيمة القروض القائمة فيه 236.9 مليار ريال.

» حصص القروض

وتفاوتت نسب القروض المقدمة من الصناديق الأربعة خلال 2018، حيث استحوذ صندوق التنمية العقاري على نسبة 66.5 % من إجمالي القروض الحكومية القائمة ليحتل المركز الأول مسجلا قروضا بأكثر من 153.5 مليار ريال، وجاء صندوق التنمية الصناعية ثانيا من حيث القروض القائمة ومثلت قروضه القائمة من مجموع قروض مؤسسات الإقراض نحو 18.6% بقيمة 42.9 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 11.2% عن عام 2017، فيما جاء بنك التنمية الاجتماعية ثالثاً بقيمة 26.9 مليار ريال مستحوذاً على 11.6% من إجمالي قيمة القروض لمؤسسات الإقراض الحكومية، وحل صندوق التنمية الزراعي رابعاً بقيمة 7.3 مليار ريال شكلت نحو 3.1% من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.

» ارتفاع الأصول

وأظهرت الإحصائيات الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها ارتفاعا في حجم أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية السعودية بنسبة 0.15% على أساس ربعي بما يعادل 349 مليون ريال خلال الـ3 أشهر الأخيرة من 2018، وتوزعت قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية على شكل أصول وقروض واستثمارات، تصدرتها القروض القائمة التي تشكل نحو 75.5% من الأصول بقيمة 230.7 مليار ريال، فيما جاءت الاستثمارات المحلية الثانية بقيمة 38.3 مليار وبنسبة استحواذ 12.5% من حجم أصول المؤسسات، فيما جاءت الأصول النقدية والتي تتضمن (الودائع لدى مؤسسة النقد، والودائع لدى المصارف المحلية وأصولا نقدية تحت التحصيل) ثالثا بقيمة بلغت أكثر من 31.3 مليار ريال وشكلت نحو 10.2% من موجودات مؤسسات الإقراض الحكومية، وجاءت الأصول الأخرى رابعاً بقيمة 4.3 مليار ريال تشكل 1.4% من مجموع الأصول، وأخيراً جاءت الأصول الثابتة بقيمة 697 مليون ريال خلال 2018.