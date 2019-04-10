شكرا لقرائتكم خبر عن التوعية ببرنامج دعم مربي الماشية في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
كما ألقى مدير برنامج الإعانات الزراعية بالفرع د. علي الحاجي محاضرة بعنوان «برنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية وطرق وآليات التقدم الخاصة به» تحدث خلالها عن أهمية برنامج التنمية الريفية المستدامة في تطوير ودعم صغار مربي الماشية، كما بين أنواع المواشي المستهدفة في الوقت الحالي، وأفاد بأنه يجب على المتقدم للحصول على الدعم من حيث المهنة، أن يكون من ممارسي المهن الزراعية، وألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص، أو تاجرًا، وأن لا يقل عمره عن 21 سنة، كما بين اعتماد أهلية المستحق على حجم ونوع القطيع ومستوى الدخل، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة صحية من خلال زيارة أقرب فرع للوزارة.
من جانبه حث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري المربين على ضرورة الاستفادة من الدعم المقدم من قبل الوزارة من خلال الإسراع في التسجيل في البرنامج.
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