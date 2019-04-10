شكرا لقرائتكم خبر عن التوعية ببرنامج دعم مربي الماشية في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مسؤول الوبائيات والمشرف العام على مهام التقصي الوبائي للأمراض الوبائية في المنطقة الشرقية د. نجيب الرضا محاضرة بعنوان «مقتطفات عن توجهات وكالة الثروة الحيوانية لمربي الماشية»، خلال انطلاق أعمال ورشة عمل برنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية التي نظمتها غرفة حفر الباطن في مقرها، وذلك للتعريف بمشروع دعم المربين، استعرض خلالها نبذة سريعة عن الرؤية العامة لوزارة البيئة والمياه والزراعة ورسالتها وأهدافها فيما يخص قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، كما عرف في نقاط محددة أهمية تطوير المربين لحيازتهم الخاصة للمواشي ونظام التربية والنهوض بها إلى مستوى المشاريع المدروسة النموذجية، إضافة إلى استعراض أهمية تقنين استخدام المضادات الحيوية في المواشي وآثارها الصحية على الحيوان وآثارها الاقتصادية العامة والخاصة.

كما ألقى مدير برنامج الإعانات الزراعية بالفرع د. علي الحاجي محاضرة بعنوان «برنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية وطرق وآليات التقدم الخاصة به» تحدث خلالها عن أهمية برنامج التنمية الريفية المستدامة في تطوير ودعم صغار مربي الماشية، كما بين أنواع المواشي المستهدفة في الوقت الحالي، وأفاد بأنه يجب على المتقدم للحصول على الدعم من حيث المهنة، أن يكون من ممارسي المهن الزراعية، وألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص، أو تاجرًا، وأن لا يقل عمره عن 21 سنة، كما بين اعتماد أهلية المستحق على حجم ونوع القطيع ومستوى الدخل، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة صحية من خلال زيارة أقرب فرع للوزارة.

من جانبه حث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري المربين على ضرورة الاستفادة من الدعم المقدم من قبل الوزارة من خلال الإسراع في التسجيل في البرنامج.