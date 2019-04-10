شكرا لقرائتكم خبر عن شباب أعمال الشرقية يتعرف على مبادرات «الريادة» لجامعة ألتو والان نبدء بالتفاصيل
واطلع الوفد على أبرز مبادرات الجامعة والبحوث والدراسات التي قدمتها لمناقشة التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال.
وقال رئيس المجلس م.عبدالله البريكان: إن الوفد تجول في مركز «ستارت اب» بالجامعة، حيث تعرف على مبادرات المركز التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لرواد الأعمال سواء من طلاب الجامعة أو من خارجها، وذلك ليقدموا أفكارهم الريادية المتنوعة والمبتكرة، ومن ثم توفر لهم المتخصصين الذين يقدمون لهم النصح والإرشاد بهدف تطوير مهاراتهم، وتمكينهم للبدء في مشروعاتهم الريادية.
وأوضح أن الوفد وفي إطار جولته تعرف عن قرب على الخدمات التي يقدمها مركز ديزاين فاكتوري إلى رواد ورائدات الأعمال، مشيرا إلى أن المركز يشتمل على عدة تخصصات ويستطيع المستفيد الملتحق به تعلم عدة تخصصات في الإنتاج والتصنيع، وهو مركز يجتمع فيه الطلاب والمعلمون بهدف بناء نوع جديد من ثقافة التعلم القائم لجامعة ألتو الفنلندية، كما زار الوفد ستارت اب ساونا وهو مركز يخصص المساحات المشتركة لرواد الأعمال لتساعدهم في الانطلاق وبدء أعمالهم ومشاريعهم التجارية.
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