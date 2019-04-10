شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون النفط الأمريكي يرتفع 4.1 مليون برميل والان نبدء بالتفاصيل
وزادت مخزونات الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل إلى 455.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.3 مليون برميل.
وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت بمقدار 264 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 1.3 مليون برميل.
وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 294 ألف برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.
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