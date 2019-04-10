غرفة مكة تعرض استثماراتها في لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عرضت غرفة مكة المكرمة في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية بالعاصمة لندن حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام عدد من مسؤولي وممثلي الشركات البريطانية من خلال جلسة الأعمال المباشرة (B2B) التي شملت عددا من القطاعات الحيوية، وذلك بحضور مجموعة من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والشركات البريطانية المهتمة بالاستثمار بالمملكة ومكة المكرمة على وجه الخصوص.
وقال رئيس الغرفة هشام كعكي إن الزيارة تهدف لتبادل الفرص والخبرات والتعارف من أجل تعزيز العلاقات وتبادل المنافع في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية. (14)
قطاعات الاستثمارات
المقاولات
الصحة
التعليم
البنى التحتية
الأغذية والفندقة
خدمات الحج والعمرة
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