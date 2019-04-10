انكماش أسعار المستهلك 2.53% في فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تواصل انكماش الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الإمارات للشهر الثالث على التوالي، والثاني في العام الجاري، ما أدى إلى تسجيل تضخم سالب في الدولة خلال شهر فبراير/‏شباط الماضي؛ حيث وصل إلى -2.53% على أساس سنوي؛ بعد أن سجل -2.39% في يناير الماضي، مقارنة مع أسعار نفس الشهر من عام 2018.

وبحسب بيانات «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»، فقد بلغ الانكماش في الدولة -0.3% خلال فبراير على أساس شهري، مقارنة مع يناير الماضي، فيما وصل الوزن الإجمالي للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 109.28 نقطة، مقارنة مع 109.61 في يناير.