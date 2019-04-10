6700 رخصة تجارية جديدة في دبي خلال 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر مارس 2019 وصل إلى 2,459 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 35.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت الرخص الصادرة في شهر مارس 2018 إجمالي 1,816، في حين ساهمت الرخص الجديدة في إضافة 9,661 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 58%، والمهنية 39.3%، ثم السياحية 1.9%، والصناعية 0.8%.

تؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أنه يتم إصدار ما يقارب 79 رخصة جديدة يومياً في إمارة دبي خلال شهر مارس الماضي الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

أوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر مارس 2019 وصل إلى 27,531 معاملة بنسبة زيادة تصل إلى 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 حيث وصل العدد إلى 26,257 معاملة. وشكّلت معاملات التجديد نحو 13,112 معاملة خلال شهر مارس 2019 بنسبة زيادة تصل إلى 3.5% مقارنة بعدد المعاملات في شهر مارس 2018 والتي بلغت 12,671 معاملة، كما تم إنجاز 6,125 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 46.7% من إجمالي معاملات التجديد.

حجز الأسماء التجارية

بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,656 إجراء بنسبة زيادة تصل إلى 11.4% مقارنة بشهر مارس 2018 (3,281)، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2,921، ووصل عدد التصاريح التجارية 1,677 تصريحاً سواء كانت لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض، وبلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 190 رخصة، وارتفعت رخصة تاجر من 179 رخصة في مارس 2018 إلى 226 رخصة في مارس 2019، بنسبة 26.3%.

مراكز التعهيد

أنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 17,770 معاملة أي ما نسبته 64.5% من إجمالي المعاملات البالغة 27,531 خلال شهر مارس 2019، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي، وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبنجلادش ومصر والصين والأردن والفلبين والسعودية ولبنان وكندا وفرنسا.

سلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال مارس 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1,368 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1,088 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 59.8% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 19.9%، بور سعيد (7.1%)، الخبيصي (6.4%)، المركز التجاري الأول (5.3%)، البرشاء الأولى (4.5%)، المرر (4.2%)، أم الرمول (3.6%)، نايف (3.4%)، القرهود (2.8%)، المرقبات (2.6%).

توزيع الأنشطة

بحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال نفس الفترة، شكّل نشاط «التجارة وخدمات الإصلاح» نسبة 31.3% من حصة الأنشطة، متبوعاً بنشاط «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» بنسبة 27.7%، ونشاط «البناء والتشييد» بنسبة 14.1%، ونشاط «الخدمات المجتمعية والشخصية» بنسبة 10.6%، ونشاط «مجموعة الفنادق» بنسبة 5.5%، ونشاط «النقل، والتخزين والاتصالات» بنسبة 4.5%، ونشاط «الصناعة التحويلية» بنسبة 2.3%، ونشاط «الوساطة المالية» بنسبة 1.5%، ونشاط «الصحة، والعمل» بنسبة 1.4%، ونشاط «التعليم» بنسبة 0.6%، ونشاط «الزراعة» بنسبة 0.5%.