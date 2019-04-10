الإمارات تستعرض خططها لتطوير تجربة المستخدم في الخدمات الحكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تترأس الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية في الفترة من 8 إلى 12 إبريل الحالي، ويضم وفد الدولة: برنامج أقدر، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مكتب دبي الذكية، عجمان الرقمية، وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتشارك الإمارات كشريك استراتيجي وراعٍ ذهبي لمنتدى القمة، كما تقدم الدولة ورشتين تدريبيتين، الأولى بعنوان (جهود الحكومة في توفير تجربة متعامل تفوق التوقعات) وهي تتطرق إلى السياسات والاستراتيجيات والخطط التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات لتطوير تجربة المستخدم في الخدمات الحكومية بما يسهم في تعزيز سعادة المجتمع، أما الورشة الثانية فتقدمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتتمحور حول برنامج رعاية أصحاب الهمم، كما تشارك الدولة في مسابقات القمة من خلال وصول خمسة من مشاريعها المتميزة إلى المرحلة النهائية في مسابقات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

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وألقى المهندس ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كلمة الدولة في افتتاح المنتدى حيث يسلط الضوء فيها على التوجهات والجهود الإماراتية للمشاركة في مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءات الوطنية في المجالات الجديدة كالبيانات والتحول الرقمي، وترسيخ مفهوم التوازن بين الجنسين والشراكة بين القطاعات المختلفة.

ووصلت خمسة من المشاريع التي قدمتها الدولة إلى المرحلة النهائية لمسابقات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهذه المشاريع هي: مشروع المخيم الصيفي الذي تقدمت به الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن فئة بناء القدرات، ومشروع مركز الشرطة في هاتفك، والذي تقدمت به وزارة الداخلية عن فئة الحكومة الإلكترونية، ومشروع التوظيف الإلكتروني، والذي تقدمت به وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فئة تطبيقات التوظيف الإلكتروني، ومشروع برنامج الترخيص الإلكتروني عن فئة تطبيقات البيئة الإلكترونية والذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومشروع وكالة الفضاء الإماراتية، الجهود العالمية في الشراكة والتنمية المستدامة، والذي تقدمت به وكالة الفضاء الإماراتية عن فئة التعاون الدولي والإقليمي، ومن المقرر أن تعلن أسماء الفائزين في افتتاحية المنتدى.

ومن الأنشطة المصاحبة للمنتدى، مشاركة وزارة الداخلية بإطلاع أطفال جنيف على تجربة دولة الإمارات في التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت، وقد شارك ماجد المسمار فريق الداخلية في هذه المشاركة المجتمعية المهمة.