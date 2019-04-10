تعاون الإمارات وبوليفيا في البنية التحتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، حرص الإمارات على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع جمهورية بوليفيا بكافة المجالات التنموية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الرئيس إيفو موراليس رئيس جمهورية بوليفيا، على هامش انعقاد فعاليات ملتقى الاستثمار.

وقال الرئيس البوليفي، إن العلاقات الإماراتية البوليفية تتمتع بالعديد من مقومات النمو، خاصة في ظل ما يمتلكه الجانبان من قدرات وإمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية واعدة. وأوضح أن بلاده هي الأعلى نمواً على صعيد دول أمريكا الجنوبية، وأن الأعوام الماضية شهدت إنجاز العديد من المشروعات التنموية على صعيد البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بتطوير المطارات وتهيئة الطرق ومنظومة السكك الحديد.

وأكد الرئيس البوليفي وجود مساحة واسعة لتعزيز وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع الإمارات في تلك المجالات خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض عبدالله النعيمي، الجهود المتميزة للإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، سواء على صعيد الطرق أو المطارات أو الموانئ، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة متميزة للاستثمار والتجارة.