350 عارضاً دولياً في «سيملس ميدل إيست» اليوم

دبي:”الخليج 365”

أعلنت «دبي كومير سيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر ومعرض «سيمليس الشرق الأوسط 2019» الذي ينطلق تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات ، بمشاركة 350 عارضاً من مختلف دول العالم.

ويجمع المؤتمر والمعرض رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التجارة الإلكترونية بهدف تقييم أحدث توجهات القطاع على مستوى المنطقة، حيث من المقرر أن يستعرض ممثلو «دبي كومير سيتي» هذه التوجهات خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية، التي ستسلط الضوء على العوامل التي تجعل من دبي مركزاً فريداً لتلبية الاحتياجات الناشئة لمختلف الأطراف.

وتشارك مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في المعرض، وأكد د. خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، على أهمية المشاركة في المعرض وذلك في الوقت الذي تعكف فيه «شمس» على تحويل الترخيص إلى عملية رقمية بالكامل، حيث أصبح بإمكان رائد الأعمال تحقيق طموحه والحصول على رخصة الأعمال خلال 4 ساعات فقط.

وقالت آمنة لوتاه، مساعدة مدير عام «دافزا» لقطاع المالية والعمليات التجارية: إن مشاركة «دبي كوميرسيتي»، دليل على الالتزام تجاه تغيير ملامح المستقبل في دبي، إدراكاً بوجود فرص هائلة لتحقيق المزيد من النمو.