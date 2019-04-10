حروب ترامب التجارية.. هدوء الجبهة الصينية واشتعال «الأوروبية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هددت واشنطن، أمس، بفرض تعرفة جمركية إضافية على شركة إيرباص وسلع أوروبية أخرى، ما لم توقف بروكسل إعاناتها للشركة الصانعة للطائرات، ما يزيد احتمال إحياء التوترات التجارية بين الأوروبيين والأمريكيين.

ويشكل ذلك فصلاً جديداً من نزاع قديم عمره 14 عاماً بين مجموعتي بوينج وإيرباص، تخوضانه عبر أوروبا والولايات المتحدة اللتين تتبادلان الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية بتقديم إعانات غير قانونية إلى الشركتين الرائدتين بتصنيع الطائرات.

وقال ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان مساء الاثنين: إن الإعانات الأوروبية لشركة إيرباص «تكلّف» الولايات المتحدة ما يصل إلى 11 مليار دولار في المبادلات التجارية كل عام. وأضاف أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات للتعويض ابتداء من هذا الصيف.

وبحسب مكتب ممثل التجارة الأمريكي، فقد «توصلت منظمة التجارة العالمية أكثر من مرة إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي تسببت بخسائر للولايات المتحدة»، علماً أن الأوروبيين غير ملزمين بقرارات هذا المكتب.

وتدعم الموقف الأمريكي شركة «بوينج» التي أضعفتها مشاكل في أهم طائراتها «ماكس 737» التي منعت من التحليق لمدة زمنية غير محددة بعد كارثتين جويتين.

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ويعدّ مكتب ممثل التجارة الأمريكي لائحة أولية بالسلع الأوروبية التي يمكن أن تخضع للتعرفات الجمركية الإضافية، خصوصاً في قطاع الطيران، لكن أيضاً في سلع غذائية مثل لحم سمك السيف وشرائح السلمون وبعض أنواع الجبن والفواكه وكذلك زيت الزيتون والنبيذ.

وردّ مصدر في المفوضية الأوروبية على الإعلان الأمريكي، أمس، بالقول إن «مستوى التدابير المضادة (...) مبالغ فيه بشدة». وأضاف أن «الرقم الذي تحدث عنه مكتب ممثل التجارة الأمريكي يستند إلى تقديرات داخلية أمريكية».

وأوضح المصدر أن «قيمة التعويضات التي تسمح منظمة التجارة العالمية بدفعها لا يمكن أن تحدد إلا بحكم تطلقه المنظمة نفسها».

ويحذر الاتحاد الأوروبي كذلك من أنه في إطار «النزاع الموازي المتعلق ببوينج»، ينوي أيضاً «اتخاذ إجراءات سريعة» للردّ. ولذلك سيطلب من «الوسيط الذي تعينه منظمة التجارة العالمية تحديد قواعد الرد».

ورأت إيرباص من جهتها أن «الحل المنطقي الوحيد هو تسوية يتم التفاوض عليها»، معتبرةً التهديدات الأمريكية «غير مبررة إطلاقاً» في وقت دعا فيه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أيضاً إلى «اتفاق ودي».

ومنذ أكثر من 14 عاماً، تتبادل واشنطن والمفوضية الأوروبية الاتهامات بتقديم مساعدات لا موجب لها إلى بوينج وإيرباص. (أ ف ب)