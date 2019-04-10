دفع قيمة الوقود عبر الهواتف الذكية في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مجموعة إينوك منصة ENOCPay للدفع الرقمي عبر الهواتف الذكية، والتي تتيح للعملاء دفع قيمة مشترياتهم من الوقود والمنتجات الأخرى في محطات خدمة إينوك وإيبكو دون الحاجة لاستخدام النقد أو البطاقات. هذا وتسهم منصة «إينوك باي ENOCPay» الجديدة في الارتقاء بتجربة العملاء عبر تمكينهم من الدفع باستخدام الهواتف الذكية دون الحاجة إلى النزول من مركباتهم. بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء ربط المنصة مع نظام تحديد هوية المركبات (ViP) عبر تقنية تحديد الهوية عبر موجات الراديو (RFID)، ليتسنى لهم إعادة تعبئة الرصيد؛ ودفع ثمن الوقود والمشتريات في متاجر زووم وبرونتو. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الدفع لمستخدم آخر عن بعد حتى عند عدم وجودهم في المحطة وذلك باستخدام رقم المحطة والمضخة.

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وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «بصفتنا شركة وطنية رائدة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، نعمل باستمرار على دعم رؤية قيادتنا الرشيدة لتصدّر طليعة الابتكار وتقديم أحدث التقنيات لعملائنا، وذلك انطلاقاً من حرصنا على دعم توجهات الحكومة في توفير أرقى الخدمات للزوار والمقيمين، ونحن فخورون بالدور الذي نسهم به في دعم هذه الرؤية الرشيدة على امتداد شبكتنا من محطات الخدمة».

وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على العملاء تنزيل تطبيق ENOCPay من متجري أبل ستور أو جوجل بلاي وتسجيل حساب جديد، كما يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتوتير وجوجل.

وتتيح منصة الدفع الجديدة للعملاء إضافة بطاقات الخصم والائتمان إلى التطبيق، للتمتع بمعاملات دفع بسيطة ولا تلامسية، حيث يمكنهم ربط بطاقات فيزا وماستر كارد وداينرز وتأكيد عملية الدفع دون الحاجة لمغادرة مركبتهم. حيث سيتلقى كل من العملاء وموظفي محطة الوقود إشعارات حول عملية الدفع وسيتم إصدار إيصال رقمي تلقائياً.