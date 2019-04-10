شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات انتقائية تقود «سوق دبي» لاختراق 2800 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت المشتريات الانتقائية، أمس، مؤشر سوق دبي المالي لاختراق مستوى دعم جديد فوق 2800 نقطة، وهو الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي عند 5076 نقطة، مع استمرار عمليات الشراء من الأجانب والمحافظ على حد سواء.

صعد مؤشر سوق دبي 0.17% بفعل صعود «إعمار العقارية» 0.4%، و«دبي للاستثمار» 2.04%، وجاء الاستقرار في «أبوظبي» مع ارتفاع «اتصالات» 0.48%.

وبلغت سيولة الأسهم 467.46 مليون درهم، منها 207.46 مليون درهم في دبي، و260 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 226.4 مليون سهم، توزعت بواقع 150.4 مليون سهم في دبي، و76 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 55 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة، وجاء ذلك من خلال 4531 صفقة.

وحصد سوق دبي المالي مكاسب جديدة مع ارتفاع مؤشره العام إلى مستوى 2801.96 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم العقار والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات والصناعة.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.93% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.04%، و«سوق دبي المالي» 1.82%، و«شعاع كابيتال» 1.05%.

وزاد قطاع العقارات على نحو طفيف 0.03% مع صعود «إعمار العقارية» 0.4%، و«أرابتك» 0.47%، و«الاتحاد العقارية» 0.52%، وارتفع أيضاً قطاع التأمين 0.6% مع ارتفاع جديد ل «سلامة» 1.23%، و«أمان» 3.53%، و«دار التكافل» 0.69%.

في المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.2% بعد انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 0.4%، فيما أغلق «الإمارات دبي الوطني» على استقرار للجلسة الثانية على التوالي.

وسجل قطاع النقل أيضاً تراجعاً هامشياً 0.02%، مع انخفاض «أرامكس» 0.62%، و«الخليج للملاحة» 0.58%، في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 1%.

من جهته، استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند إغلاقه السابق 5076 نقطة، مع تباين المؤشرات القطاعية التي ارتفعت في الاتصالات والاستثمار والصناعة.

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وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، أي بالنسبة ذاتها التي ارتفعها «اتصالات»، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.7% مع ارتفاع «إشراق» و«الواحة كابيتال» 2.75% و0.91% على التوالي، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة طفيفة، بعد تراجع «أبوظبي الأول» 0.66% و«أبوظبي التجاري» 0.22% و«الاتحاد الوطني 1.33%، لكن التوزان النسبي جاء من سهم «أبوظبي الإسلامي» الذي صعد بنسبة 5.4%.

وهبط قطاع العقار بنسبة 0.96% بعد انخفاض سهم الدار 1.14%، فيما ارتفع رأس الخيمة العقارية 1.14%.

وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.6% إثر انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.36% و«دانة غاز» 0.61%، و«طاقة» 1.1%.

وعلى صعيد التداولات في سوق دبي، انتزع المقدمة سهم «دبي للاستثمار، بقيمة 41.5 مليون درهم، ليغلق عند 1.5 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي، بسيولة بقيمة 30.5 مليون درهم، مغلقاً عند 5.02 درهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة ب22 مليون درهم، وأقفل عند 5.07 درهم.

وفي سوق أبوظبي، استقطب الاتحاد الوطني تداولات بقيمة 81 مليون درهم، مغلقاً عند 5.2 درهم، تلاه سهم أبوظبي الإسلامي«بسيولة ب46.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.88 درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات بلغت 43.35 مليون درهم، ووصل سعره 9.05 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، سهم الأسمنت الوطنية بنسبة ارتفاع 14.56% مغلقاً عند 2.36 درهم، وعلى العكس، انخفض دبي إكس بي بنسبة 4.37% إلى 0.24 درهم.

وسجل سهم الخليج الاستثمارية الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 12.07% مغلقاً عند 1.3 درهم، وفي المقابل، سجل سهم أغذية التراجع الأكثر بنسبة 5.57% وأغلق عند 3.9 درهم.

وكانت وجهة الشراء للمستثمرين الأجانب والخليجيين، بصافي استثمار بلغ 61.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 50.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و10.76 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 50.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 60.14 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و1.17 مليون درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب ( غير العرب) مشترياتهم في السوقين على أسهم شركات دي إكس بي ، و أرامكس، وأدنوك للتوزيع، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«سوق دبي المالي»، و«دبي للاستثمار».

من جهتها، واصلت المحافظ الاستثمارية عملياتها الشرائية، بصافي استثمار بلغ 59.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 19.37 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و40 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 59.45 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 19.37 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و40 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.