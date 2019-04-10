ممرات التحويل المالي في الإمارات بين الأقل تكلفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير حديث من البنك الدولي أن حجم التحويلات العالمي نما بنحو 8.9% في العام الماضي ليصل إلى 689 مليار دولار في 2018 مقابل 633 مليار دولار في 2017. وقال إن التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نما العام الماضي بنحو 9.6% إلى 529 مليار دولار مقابل 483 مليار دولار في 2017.

ويرجع جزء كبير من النمو إلى ارتفاع التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا بصفة خاصة. وقال التقرير إن كلفة تحويل 200 دولار ما زالت مرتفعة عند 7% في الربع الأول من 2019، وترمي أهداف التنمية المستدامة للبنك الدولي إلى خفض كلفة التحويلات إلى ما لا يزيد على 3% بحلول عام 2030.

ولفت البنك الدولي إلى إن الإمارات تضم عدداً من ممرات التحويلات الأقل كلفة حول العالم، من بينها ممرات التحويلات من الإمارات إلى مصر، والأردن، والفلبين.