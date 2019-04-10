شكرا لقرائتكم خبر عن 81 مليون درهم تداولات «الاتحاد الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5076 نقطة، مع ارتفاع أسهم الاستثمار والاتصالات والصناعة.
شهد السوق تداول 76 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 260 مليون درهم، نفذت من خلال 2009 صفقات، وجرى تداول أسهم 23 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات.
واستقطب «الاتحاد الوطني» تداولات بقيمة 81 مليون درهم، إلى جانب تراجع بنسبة 1.33% مغلقاً عند 5.2 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة ب46.4 مليون درهم، وارتفع بنسبة 5.4% مغلقاً عند 4.88 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 43.35 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.22% إلى 9.05 درهم.
وسجل سهم «الخليج الاستثمارية» الارتفاع الأكثر بنسبة 12.07% مغلقاً عند 1.3 درهم، تلاه سهم «الفجيرة الوطني»، وزاد بنسبة 11.94% إلى 4.78 درهم، ثم سهم أسمنت الخليج، بصعوده بنسبة 6.06% إلى 0.7 درهم.
وفي المقابل، سجل سهم «أغذية» التراجع الأكثر بنسبة 5.57% وأغلق عند 3.9 درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» من حيث التراجع، وجاء في المركز الثالث سهم «ميثاق» ونزل بنسبة 1.27% مغلقاً عند 0.7 درهم.
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