شراكة بين «دبي للسياحة» و«جلف ربس» لزيادة عدد الزوّار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن شراكتها مع شركة «جلف ربس» المتخصّصة في توفير الخدمات الاستشارية في مجال السفر بالمنطقة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لجذب المزيد من زوّار دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة دبي.

وستتيح هذه الشراكة الفرصة للدائرة للاستفادة من شبكة «جلف ربس» الواسعة التي تضم نخبة من الإعلاميين والمتخصصين في قطاع السفر في منطقة الخليج، وتهدف إلى زيادة أعداد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت.

وستدير الشركة بموجب هذه الاتفاقية مكتباً تمثيلياً في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تطوير العلاقات والشراكات مع القطاع السياحي والمطبوعات الرائدة المتخصصة في السفر، وشركات السياحة والسفر بالمنطقة بهدف الترويج لدبي كوجهة مفضلة للزوّار من الدول الخليجية.

وستستفيد «دبي للسياحة» من هذه الخبرات من أجل تعزيز قوة العلامة التجارية لمدينة دبي كخيار مفضل لقضاء العطلات للقادمين من دول المنطقة.

وشكّلت نسبة الزوّار القادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 18% من إجمالي عدد زوار دبي في عام 2018، ما يؤكد أهميتها كواحدة من أهم المناطق المصدرة للزوار إلى دبي.