«دبي للاستثمار» الأنشط ب41.5 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.17% عند مستوى 2801.96 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات العقار والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات والصناعة.

شهد السوق تداول 150.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 207.46 مليون درهم، نفذت من خلال 2522 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة.

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وتصدر سهم «دبي للاستثمار» التداولات بقيمة 41.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.04% ليغلق عند 1.5 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 30.5 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.4% إلى 5.02 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة ب22 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.4% عند 5.07 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «الأسمنت الوطنية» بنسبة ارتفاع 14.56% مغلقاً عند 2.36 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة»، وصعد بنسبة 4.77% ليغلق عند 0.395 درهم، ثم سهم «أمان»، وزاد بنسبة 3.53% إلى 0.469 درهم.

وعلى العكس، انخفض «دبي إكس بي» بنسبة 4.37% إلى 0.24 درهم، تلاه من حيث التراجع سهم «اكتتاب»، ونزل بنسبة 3.57% ليغلق عند 0.216 درهم، ثم سهم «الإثمار»، وهبط بنسبة 3.49% إلى 0.249 درهم.