شكرا لقرائتكم خبر عن أوساط صناعية في ألمانيا تتهم وزير الاقتصاد بالتقصير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بالتقصير، مطالباً إياه ببذل المزيد من الجهود؛ من أجل الاقتصاد.
وقال كيمبف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «يتعين على الوزير أن يفعل المزيد على نحو حاسم؛ من أجل تعزيز القدرة التنافسية لألمانيا، هذا ما ينبغي أن يحدث؛ لأنه لا يمكن تغافل إشارات التحذير المتعلقة بازدهارنا الاقتصادي».
وكانت شركات متوسطة اتهمت ألتماير من قبل في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج» بالتقاعس.
كما انتقد كيمبف «أهداف حماية المناخ الطموحة للغاية»، موضحاً: إن هذه الأهداف لن يكون بالإمكان تنفيذها بالمعاندة؛ بل بالتوافق مع الظروف الاقتصادية، وتأمين الإمدادات، وقال: «أسعار الطاقة تبلغ أقصى مدى لها حالياً»، موضحاً: إن ألمانيا تحتل الآن المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر من 100 دولة في ارتفاع تكاليف الطاقة للأوساط الصناعية.
(د ب أ)
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