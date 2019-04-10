إفصاحات الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت «دي إكس بي»، أن جمعيتها العمومية ستناقش يوم 24 الجاري قرار استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وخطة مجلس الإدارة لإعادة توجيه عائدات زيادة رأس مال الشركة لتعزيز القيمة لمساهميها من خلال تعزيز المنتزهات الترفيهية الحالية. وتنظر الجمعية في تقرير مجلس الإدارة فيما يخص الوضع الحالي لمشروع «سيكس فلاجز دبي» والدفعات التي تم دفعها حتى تاريخه والمتبقي من عائدات زيادة رأس المال.

* دعا مجلس إدارة شركة داماك العقارية، المساهمين، لحضور اجتماع الجمعية العمومية 29 الجاري، لمناقشة أمور منها التصريح لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال منافسة (باستثناء البيع على الخارطة) سنداً لأحكام الفقرة 3 من المادة 152 من قانون الشركات التجاري.

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «اللاينس للتأمين»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30 % (ما يعادل 30 درهماً/للسهم) من رأس المال عن عام 2018.

* أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، أن إحدى شركاتها التابعة، والمملوكة بالكامل، أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع، قد حصلت على عقد من وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية للنقل والتوزيع في حالة الطوارئ إلى أنحاء شبه الجزيرة العربية والعراق، وذلك بقيمة 70 مليون دولار على مدار 5 سنوات.