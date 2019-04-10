«آيرينا»: الطاقة المتجددة يمكنها تلبية 86% من الطلب العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن هناك طرقا لتلبية 86% من الطلب العالمي على الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «التحول العالمي في مجال الطاقة: خريطة طريق حتى عام 2050» وصدر أمس خلال حوار الانتقال في مجال الطاقة الذي عقد في برلين بألمانيا - أن زيادة الطاقة المتجددة إلى جانب الإمداد بالكهرباء يمكن أن توفر أكثر من ثلاثة أرباع الانخفاض في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة واللازمة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ.

وأشار التقرير إلى أن إمدادات الطاقة العالمية ستزداد بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة مع توليد غالبيتها من الطاقة المتجددة التي تأتي في معظمها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: إن السباق من أجل تأمين مستقبل آمن للمناخ دخل مرحلة حاسمة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة هي الحل الأكثر فاعلية والمتوفر بسهولة لمواجهة ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويمكن لمزيج من مصادر الطاقة المتجددة وإمداد أعمق بالكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة أن يحقق أكثر من 75% من الحد من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.

وذكر أن التحول السريع في مجال الطاقة بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2050 من شأنه أن يوفر على الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 160 تريليون دولار بشكل تراكمي على مدار السنوات الثلاثين المقبلة.(وام)