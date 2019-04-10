«النقد العربي» يناقش تحديات تطبيق الطرق المعيارية ل «بازل 3»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت صباح أمس دورة الطرق المعيارية ل «بازل 3» وتحديات تطبيقها التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مقر الصندوق بأبوظبي، وتستمر حتى الغد.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق: تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع. رغم أهميّة النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً في الاقتصاد. فالتوسع غير المدروس في الإقراض ومنح التسهيلات المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأضاف: مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي. لذلك أصبحت السلطات الإشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك من المخاطر الجسيمة، والذي إن حدث قد تنتج عنه آثار كبيرة في تلك البلدان .

وتابع: في ضوء هذه المستجدات، ركّزت بازل III على الإصلاحات المتعلقة بمعيار رأس المال والسيولة لجعل رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، حتى يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياطي لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأسمال إضافي مقابل العمليات التجارية، كما تم استحداث مفهوم تعزيز الاحتياطيات في رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية.