وزير الاتصالات: نتكامل مع وزارتي النقل والتجارة لتمكين الخدمات البريدية واللوجستية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

رعى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحه اليوم، حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، الذي أقيم في فندق كروان بلازا في الرياض، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في كلمة بهذه المناسبة، أهمية إعادة تنظيم القطاع في الارتقاء بالخدمات البريدية وإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في القطاع، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتطور الكبير الذي تشهده مملكتنا في شتى مجالات الحياة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وبين السواحه أن قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل بمؤسسة البريد السعودي، وإسناد المهمة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سَيُتيحُ للقطاع الاستفادة من تجربة الهيئة المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي كانت سببًا في تبوئه موقعًا رياديًا ومتقدمًا إقليميًا وعالميًا، وإيجاد بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات.

وأوضح معاليه أن هذه الخطوة ستتيح خيارات إضافية ومتميّزة أمام المواطنين لاختيار أفضل الشركات من حيث الأسعار، والتقنية المستخدمة، وجودة الخدمة، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُمكِن من إيجاد ما يزيد عن 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية، علاوةً على أنها سترفع الناتج المحلي إلى 10 مليار ريال.

وأضاف السواحه، أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستدعم الخطط والمبادرات الساعية لجعل المملكة مركزًا إستراتيجيًا عالميًا، وتدعم نمو حجم سوق الاستثمار في سوق البريد، مشددًا معاليه على حرص الوزارة على تطوير جودة الخدمات البريدية، ورفع كفاءة الأداء في مؤسسة البريد السعودي بأحدث التقنيات المبتكرة، لتقديم أفضل الخدمات البريدية المتقدمة والمتكاملة، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، لخدمة كافة عملاء المؤسسة من الأفراد، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، معربًا معاليه عن بالغ شكره وتقديره لكل من أسهم في دعم وإنجاز هذا العمل الوطني الكبير لخدمة قطاع الخدمات البريدية واللوجستية.



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