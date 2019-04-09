“سار” يحصل على جائزة السلامة الدولية

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حصلت الشركة السعودية للخطوط الحديدية – ورشة الرياض – جائزة السلامة الدولية عن فئة “الجدارة” من مجلس السلامة البريطاني تقديرًا لالتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة عمالها وأماكن العمل، خلال العام الميلادي 2018.

وأعرب نائب الرئيس للتشغيل المهندس خالد الحربي, عن سعادته واعتزازه بهذه الشهادة التي حققتها الشركة، ويشكل حافزًا لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن السلامة العامة تأتي في مقدمة الأولويات لدى الشركة، وهي توليها اهتمامًا بالغًا انطلاقًا من قيمها التي يسعى العاملون إلى تحقيقها في أدائهم اليومي.

وهنأ الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني مايك روبنسون، الشركة السعودية للخطوط الحديدية – ورشة الرياض -، على نجاحها في الفوز بجائزة السلامة الدولية

لهذا العام عن فئة “الجدارة”، مبينًا أن مجلس السلامة البريطاني يثني على “سار” ويثمن إنجازاتهم التي توّجت بهذه الجائزة، تقديرًا لجهودهم في مجال الأمان في بيئة العمل وسلامة العاملين من المخاطر والإصابات.

مما يذكر أن «سار» والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أصبحت بموجب قرار من مجلس الوزراء الأخير، هي المالكة لجميع الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة، بالإضافة إلى ملكيتها للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة.