15 مليون شتلة لتوفير الغطا ء النباتي في مشروع البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، كلا من شركتي «نسما القابضة»، و«بروفيشنال لاند سكيب»، عقدا مشتركا لتصميم وإنشاء مشتل زراعي بمساحة مليون متر مربع (100 هكتار)، في موقع مشروع البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو «فخورون بالعمل مع شركة نسما التي أظهرت التزاما بمعايير الجودة التي لمسناها في العديد من المشاريع العملاقة التي نفذتها في المملكة، وبالطبع ستتشارك معنا التزامنا بتطوير وجهة سياحية فاخرة دون المساس بالنظام البيئي الفريد للموقع».

وأضاف أن الهدف من المشروع يتمثل في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المملكة من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المستهدفة في رؤية المملكة 2030، مبينا أن تنفيذ هذا العقد بقيادة شركة محلية بحجم نسما، يعد خطوة مهمة تكرس دورنا الريادي المنشود في دعم الاقتصاد المحلي، وسوق السفر والسياحة في المملكة.

تحدي توفير المياه

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من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للتطوير بالإنابة في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون أن توفير المياه لمشتل بهذا الحجم، أحد أكبر التحديات التي واجهناها حتى الآن، وسينتج المشتل ما سيكفي لاستزراع الشتلات ونموها في الوقت المناسب حتى يتسنى لشركائنا زرعها قبل افتتاح المرحلة الأولى بحلول عام 2022، وسنقوم بزراعة ملعب الجولف، وتوفير الشتلات المناسبة لزراعتها في المناطق المحيطة بالفنادق والوحدات السكنية.

15 مليون شتلة

وسيعمل المشتل الذي سيكون أحد أكبر مشاتل المنطقة من حيث المساحة على توفير نحو 15 مليون شتلة ستسهم في استزراع الغطاء النباتي للمشروع، وسيتم الاعتماد على أنواع مختلفة من النباتات المستزرعة محليا نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف المناخ السائدة في المنطقة، كما سيتم استزراع أنواع مختلفة من النباتات الصحراوية المستوردة من بيئات خارجية بعد التأكد من ملاءمتها للظروف الطبيعية التي تتسم بها منطقة المشروع.

ترشيد الاستهلاك

وسيراعى في المشروع اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري لترشيد استهلاك المياه من خلال اتباع أفضل ممارسات تنقية المياه من الأملاح والمعادن الأخرى، منها معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض الري التي تعد أحد الخيارات التي سيتم استخدامها عند الانتهاء من الأعمال التمكينية للمرحلة الأولى من المشروع.

ويأتي إرساء العقد الخاص بالمشتل، بعد الإعلان عن بدء أعمال الإنشاء في سكن الموظفين، حيث من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2019، إنجاز جميع الأعمال التمكينية التي تتيح بدء تطوير المرحلة الأولى في المشروع، وتشتمل هذه الأعمال على شق طرق موقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، بالإضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة.